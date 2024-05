Der TFC Ludwigshafen schaut auf drei pflichtspielfreie Wochen zurück. Die neu formierte Mannschaft hatte Zeit, sich weiter einzuspielen. Ein Testspiel nährt Hoffnung.

Am Sonntag, 15 Uhr, bestreitet der TFC Ludwigshafen sein Gastspiel beim HTC Würzburg. Im Hinspiel gelang dem TFC zu Hause der bisher einzige Sieg in der Feldsaison der 1. Regionalliga Süd.

Das seit der Rückrunde die Fäden ziehende Trainerteam um Robert Willig, Sebastian Minges und Sascha Kretz hat die Aufgabe, die TFC-Mannschaft der kommenden Jahre zu formen. Nach Abgängen großer Leistungsträger in der Winterpause haben sie den Kader mit mehreren Jugendspielern aufgefüllt. Diese sollen im Laufe der Rückrunde integriert und ein neues Spielsystem verankert werden. Das alles, während sich die Ludwigshafener in der Regionalliga mitten im Abstiegskampf befinden.

Tabellenende schnell verlassen

Mit drei Punkten aus neun Spielen steht der TFC auf dem achten und zugleich letzten Tabellenplatz. Der HLC RW München, gegen den TFC sein letztes Saisonspiel Ende Juni bestreitet, steht mit drei Punkten Vorsprung auf Tabellenplatz sieben. Die Aufgabe besteht in den kommenden Wochen darin, auf Tuchfühlung mit den Bayern zu bleiben. Damit dies gelingt, benötigt der TFC jedoch noch mindestens einen Sieg.

Gegen den HTC Würzburg gelang bisher der einzige Erfolg. Mit 1:0 musste sich die Unterfranken damals geschlagen geben. „Im Hinspiel waren wir äußerst diszipliniert und haben dem HTC nur wenige Chancen gewährt“, blickt Teammanager Christian Hanz zurück. Er trainierte in der Hinrunde die Mannschaft noch gemeinsam mit Philipp Grimmer.

In der Außenseiterrolle

Der HTC Würzburg hat sich in den vergangenen Wochen und Monaten vom Abstiegskampf distanziert. Mit 14 Punkten stehen die Gastgeber auf einem sicheren fünften Tabellenplatz. „Wir sind natürlich auch dieses Mal wieder der Außenseiter. Das bleibt auch bis zum Ende der Runde so. Der HTC ist eine sehr eingespielte Truppe, die schon seit einigen Jahren in der Liga spielt. Gegen diese Erfahrung müssen wir standhalten. Die Aufgabe heißt, weiter an unseren offenen Baustellen zu arbeiten“, erklärt Hanz.

Mit einer Tordifferenz von 2:17 aus den letzten fünf Spielen sind diese offensichtlich. Zwar hält der TFC sich lange in der Partie doch gerade in den letzten beiden Vierteln rennen die Ludwigshafener oftmals in Konter, die das Ergebnis am Ende verzerren. In einem Testspiel gegen den Oberligisten TG Worms unter der Woche hat der TFC Ludwigshafen 4:3 gewonnen. Die Mannschaft zeigte sich offensiv deutlich eingespielter. „Unser Matchplan ist ganz klar. Wir wollen uns im Vergleich zu den jüngsten Spielen im Abschluss steigern und unsere offensiven Möglichkeiten noch besser ausspielen. Des Weiteren wollen wir darauf achten, nicht wieder so anfällig für Konter zu sein wie bisher. Weiterhin gilt es sich im gesamten zu entwickeln“, sagt Minges.

Gegen den HTC verzichtet der TFC auf eine vollbesetzte Auswechselbank und wird nur mit vier Reservisten nach Würzburg fahren. So soll sich die Mannschaft noch besser einspielen und durch Wechsel nicht aus dem Takt kommen.