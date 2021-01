Dialekt-Kolumne: Mer wachst jo mit seine Uffgaawe, hääßt’s. Diesjohr derfe mer dann wohl am Wähle wachse.

Ich will Ihne jo es neie Johr nit glei am Aafang maadich mache – awwer isch Ihne eichentlich klar, dass mir 2021 sowohl e Landdaachswahl hinner uns bringe misse als ach e Bundesdaachswahl? Gut, wammer starke Nerve hot, kammer des ach staatsbircherlich-positiv formuliere im Sinn vun: Hurra, mir dirfen dissjohr sogar zwäämool entscheide, wie’s mit de Bolledigg in unserm Land weitergeht. Awwer bleiwe mer liewer seriös.

Wann ich mir zum Beischbiel fer Rheinland-Palz iwwerlech: Nochemool fünf Johr SPD – des wären dann die Johre an de Macht Nummer 31 bis 35 – do fehlen am End blooß nooch sechs Johr bis zu de G’samtleewensdauer vun de DDR. Karl, mei Drobbe!, saach ich do. Odder stelle mer uns vor, de Baldauf gewinnt fer die Schwarze. Gut, fairerweis muss mer do erwähne, dass so viel Fantasie noch nit emol die CDU selwer hot.

So odder so: Wammer des mit Määnz gereechelt hänn, geht’s im Herbscht – Luft aahalte! – um die Kanzlerschaft. Es kinnen sich blooß noch die ältere vun uns entsinne, awwer es war in Deitschland nit immer so, dass die Kanzlerin Merkel g’hääße hot. Do hot’s ach noch die Helmuts gewwe un en Willy un den anner vun de SPD, wu jetzt, glaawich, in Russland lebt. Un weil jedenfalls die Merkel nimmi hot wolle dirfe, missen mir uns diesjohr entscheide zwische emme Scholz vun de SPD (des isch der, wu so beliebt isch, dass ihn noch nit emol sei eicheni Baddei zum Chef gewählt hot) un zwische emme vun de CDU, wu Merz, Laschet odder Röttgen hääßt. Wer mir do verzehlt, dass wählegehe sexy isch, dem schick ich die Dannde Liesel vorbei. Im Neglischee.

Wu war ich? Genau: Ob mer wollen odder nit: Es licht diesjohr schunn widder alles an uns, em Volk, also an Ihne un an mir un an meim Kumbel Fred un an meine Mitbewohnerin un an de Dannde Liesel un ..., Sie wissen, was ich demit saache will.

Un wann ich mer’s nochemol ganz genau iwwerlech: Isch des nit absolut wunderbar?

Ich mään jo blooß. Un Proscht Neijohr!