Der 1. FC Kaiserslautern spielt auch kommende Saison in der Zweiten Bundesliga, weil Eintracht Braunschweig Schützenhilfe leistet. Nach der Niederlage des FCK am Samstag in Berlin platzt Geschäftsführer Thomas Hengen der Kragen. Er kündigt Konsequenzen an.

Irgendwann verpuffen drastische Worte. Nach dem Spiel des FCK gegen Wehen Wiesbaden sprach Thomas Hengen von „Hosenscheißer-Fußball“. Am Samstag nach der 1:3 (1:2)-Niederlage des FCK bei der Berliner Hertha