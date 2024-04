Nach dem 1:1 des FCK gegen Wehen Wiesbaden findet Geschäftsführer Thomas Hengen drastische Worte und Trainer Friedhelm Funkel wehrt sich gegen Weltuntergangsstimmung.

Thomas Hengen, Geschäftsführer des FCK: Ich bin brutal enttäuscht. Das war eine sehr bittere zweite Halbzeit. Man muss auch nach dem 1:0 nach vorne spielen. Es geht nicht darum, dass wir Harakiri spielen. Wir können nicht verwalten oder auf Unentschieden spielen. Wir müssen den Funken überspringen lassen. Zum Glück hat Wiesbaden den ein oder anderen Konter zu schlecht ausgespielt, sonst hätten wir wieder den Knockout bekommen. Ich kann das 1:0 nicht über die Zeit spielen. Die zweite Halbzeit war der Spiegel der Saison. Mit Hosenscheißer-Fußball kriegst du keine Punkte. Das haben wir die ganze Woche über angesprochen. Ich hatte nicht den Glauben, dass wir den Glauben hatten, in der zweiten Halbzeit noch ein Tor zu schießen. Jeder muss sich hinterfragen. Es geht um den Willen. Wir sind immer noch im Spiel, haben es aber nicht mehr in der eigenen Hand.

Friedhelm Funkel, Trainer des FCK: Wir sind über Ergebnis enttäuscht. Wir hatten die Chance auf 2:0 zu erhöhen. In der zweiten Halbzeit hat Wiesbaden mehr Druck nach vorne gemacht. Wir hatten keine Lösungen gefunden, uns von dem Druck zu lösen. Zwischen der Trainings- und Spielleistung ist doch bei dem ein oder anderen Spieler deutlich zu erkennen, dass er das im Spiel nicht so gut umsetzen kann wie im Training. Hier ist im Moment eine Weltuntergangsstimmung. Wir sind heute nicht abgestiegen. Wir haben einen Punkt geholt, das ist zu wenig. Ich bin der Erste, der vorne weggeht und der Erste, der mit der Mannschaft dieses Spiel aufarbeiten wird und der Erste, der optimistisch nach Kiel fährt. Wir werden in der Liga bleiben, ob direkt oder durch ein Relegationsspiel. Das ist alles noch möglich und das werden wir auch zeigen.

Beim FCK herrschte nach dem 1:1 Enttäuschung. Torwart Julian Krahl fordert, dass das Team Lösungen für die letzten vier Spiele findet. Foto: Moray

Julian Krahl, Torwart des FCK: Es ist das alte Lied. Wir spielen eine vernünftige erste Halbzeit, sind in der zweiten Halbzeit inaktiv. Es war immer so bei uns, dass wir nicht an die Leistung in der ersten Halbzeit anknüpfen können. Dafür müssen wir eine Lösung finden. Wenn wir 90 Minuten so spielen wie in der ersten Halbzeit, dann gewinnen wir das Spiel. Dann haben wir auch in den nächsten Spielen eine Chance.

Marlon Ritter, Mittelfeldspieler des FCK: Wir wollten unbedingt gewinnen. In der zweiten Halbzeit haben wir zu viele Chance zugelassen. Der Punkt ist für uns zu wenig, aber besser als keiner. Wir machen das alle nicht mit Absicht.

Markus Kauczinski, Trainer Wehen Wiesbaden: In der ersten Halbzeit haben wir ein zerfahrenes Spiel geliefert. Kaiserslautern war drückender, immer wieder mit langen Bällen gekommen. Die zweite Halbzeit haben wir stark gespielt. Wir haben mutig gewechselt. Am Ende haben wir den verdienten Ausgleich erzielt. Wir haben eine Antwort auf die erste Halbzeit in der zweiten Halbzeit gegeben. Dieser Punkt ist für uns nach den letzten Ergebnissen wichtig. Wir leben.