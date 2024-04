Der 1. FC Kaiserslautern hat den Befreiungsschlag verpasst. Im Duell zweier Abstiegskandidaten kamen die Roten Teufel gegen den SV Wehen Wiesbaden nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Damit bleiben die Lauterer in der Zweiten Liga auf Tabellenplatz 17.

In der ersten Halbzeit war der FCK das bessere Team und ging verdient 1:0 in Führung. Filip Kaloc traf nach einem Eckball per Kopf (30.). Nach der Pause wurden die Hessen offensiver, die Roten Teufel verloren die Kontrolle über die Partie und kassierten das 1:1. Ivan Prtajin traf für den SVWW mit einem Schuss aus 22 Metern (74.).