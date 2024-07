Ins Schwimmbad, auf den Spielplatz oder ins Kino gehen – das sind Freizeitvergnügen, die Familien die Ferientage versüßen. Einige Freizeiteinrichtungen bieten aber auch spezielle Ferientage und -programme an. Beispiele nicht nur aus der Pfalz.

Zum „großen Familien-Bergbautag“ laden der Verein Pfälzisches Bergbaumuseum und der Förderverein Imsbach am Sonntag, 21. Juli, ein. Die Reise in die Geschichte des Bergbaus im Langental beginnt um 11 Uhr. Die Gäste dürfen ausprobieren, wie aus dem Gestein, das früher die Bergleute aus dem Fels holten, Kupfer gewonnen wird. Aus Erz wird Eisen geschmolzen, und Mineralien können mit Unterstützung von Fachleuten bestimmt werden. Außerdem ist der „Falkner der Herzen“, die Falknerei Häfner aus Bisterschied, zu Gast (13 Uhr). Reservierungen für Grubenführungen sind vorab unter Telefon 06302 60261 möglich. Das Pfälzische Bergbaumuseum in der Ortsmitte ist von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Info unter www.bew-imsbach.de

Auch das Kalkbergwerk in Wolfstein kann während der Sommerferien besichtigt werden, dort lauten die regulären Öffnungszeiten bis Ende November: Sonn- und Feiertage 13-18 Uhr (letzte Einfahrt 17 Uhr): während der Ferien gibt es an Dienstagen und Freitagen um 14 Uhr zusätzliche Führungen (nur mit Anmeldung); Info unter Telefon 06382 791118, www.kalkbergwerk.com.

Ferienprogramm in der Playmobil-Ausstellung

In Speyer lockt im Historischen Museum der Pfalz noch bis Mitte September die Playmobil-Ausstellung, die sich insbesondere an Familien richtet: „50 Jahre Spielgeschichte(n)“ werden an den Stationen aufgegriffen.

Schloss-Besuch: Mädchen in der Playmobil-Ausstellung im Historischen Museum der Pfalz in Speyer. | | Foto: Klaus Landry/gratis

Dazu läuft von 23. bis 26. Juli ein Ferienprogramm unter dem Motto „Drachen, Burgfrauen und Ritter“ für Kinder zwischen sechs und zehn Jahren: Nach einem Rundgang geht es in die Werkräume des „Jungen Museums“, um zu basteln und zu spielen; Karten und Kosten-Info im Internet unter www.tickets.museum.speyer. Wer die Speyerer Ausstellung mit ihren Mitmachstationen ohne das Begleitprogramm besichtigen möchte: Das Museum öffnet an allen Wochentagen außer montags jeweils von 10 bis 18 Uhr.

Ferienprogramm im Puppentheater-Museum

Das Museum für Puppentheater-Kultur, beheimatet in Bad Kreuznach , zeigt unter anderem die Sonderausstellung „Schwedische Kinderliteratur – Pippi Langstrumpf, Pettersson und Mama Muh“ und hat zudem ein Ferienprogramm mit Figurentheater und Workshops zusammengestellt; Museumsöffnungszeiten: Di 10-13 Uhr, Mi-Fr 10-16 Uhr, Sa/So 11-17 Uhr, weitere Informationen unter Telefon 0671 888091-0021, www.bad-kreuznach.de/puk. Und noch eine Ausstellung außerhalb der Pfalz läuft gerade.

Fußball-Ausstellung auf Ehrenbreitstein

Die Festung Ehrenbreitstein über Koblenz zeigt derzeit eine interaktive Familienausstellung namens „Fußballfieber – Fußballgeschichte(n) aus Rheinland-Pfalz“, in der die jungen Besucherinnen und Besucher an mehr als 20 Stationen ihr Können und Wissen rund um den Fußball ausprobieren können (Kosten: Museumseintritt, bis 3. November), die aktuellen Öffnungszeiten stehen auf der Internetseite: www.tor-zum-welterbe.de/festung-ehrenbreitstein.

Kelten-Erlebnistage im Keltendorf Steinbach

Erwachsene und Kinder, die „lebendige“ Geschichte mögen, könnten sich für einen der kostenpflichtigen Erlebnistage im modellhaft nachgebauten Keltendorf in Steinbach am Donnersberg anmelden. Nach einem gemeinsamen Rundgang üben sich die Besucher beispielsweise im Pfeilbau und Bogenschießen oder stellen Lederbeutel her. Die buchbaren Termine im August: 1., 14. und 21. August, jeweils 10-16 Uhr. Die Zahl der Teilnehmer ist begrenzt, Info und Kosten: Donnersberg-Touristik-Verband, Telefon 06352 1712. Auch online ist die Buchung der Tage möglich, dann unter www.donnersberg-touristik.de/erlebnisse-buchen.

Mit der Rucksackschule unterwegs

Wer lieber im Wald oder auf dem Wasser unterwegs ist: Die Rucksackschule des Forstamtes Pfälzer Rheinauen startet am Dienstag, 23. Juli, in ihr Ferienprogramm („Zaubertricks mit Pflanzen und Schätzen aus dem Wald“, 14-16.30 Uhr, Treffpunkt in Schifferstadt in der Dudenhoferstraße/Waldeingang Sportplatz FSV 13/23, 8 Euro pro Person) – eine Anmeldung per E-Mail ist erforderlich an rucksackschule.speyer@wald-rlp.de. Die weiteren Termine werden auf www.treffpunktwald.de gelistet (siehe dort: Veranstaltungen/Rheinland-Pfalz/Veranstaltungsart: Familie). Demnach geht es am Mi 24.7. in Bellheim spielerisch ums Thema Holzwirtschaft („Vom Baum zum Bett“); am Sa 27.7. ist in Neupotz eine Fahrt mit dem Römerschiff Lusoria Rhenana geplant, einem schweren Holzschiff, das die Gäste in Bewegung setzen.

Greta Grasfrosch: Actionbound in Bad Dürkheim

Ebenfalls in die Natur führt der Actionbound des Pfalzmuseums für Naturkunde in Bad Dürkheim:

„Froschige Ferien mit Greta Grasfrosch!“ – so lautet der Titel des mehrteiligen Actionbounds rund um die Welt der Lurche, den das Pfalzmuseum für Naturkunde in Bad Dürkheim bis 25. August für Familien mit Kindern zwischen 8 und 12 Jahren anbietet. Er führt durch die Sonder- und Dauerausstellung des Museums, schickt die Spieler per Smartphone auf Entdeckungstour ins Dürkheimer Bruch und bietet sogar Aufgaben für daheim. Wer das Spiel erfolgreich abschließt, erhält im Museum eine kleine Überraschung (Kosten inklusive Eintritt 12 Euro, Actionbound-App erforderlich). Man bekommt vor Ort einen Materialbeutel ausgehändigt und darf das Museum während der Ferien beliebig oft besuchen; Info unter pfalzmuseum-online.de/Greta.