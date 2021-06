Einen neuen Ansatz zur Behandlung des tödlichen Bauchspeicheldrüsenkrebses verfolgt die Universität München. Die Forscher bauen die T-Zellen der Immunabwehr so um, dass sie zu dem Tumor durchdringen können und ihn vernichten. Unter anderem muss dazu eine Barrikade überwunden werden, die der Krebs aus dem Botenstoff CXCL16 errichtet: CXCL16 lockt eine andere Gruppe Immunzellen an, die einen Angriff gegen den Tumor verhindern statt ihn loszutreten. Deshalb haben die Mediziner die T-Zellen gentechnisch mit einer Antenne ausgerüstet, über die sie an den Tumorzellen andocken können.