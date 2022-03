Studie zur Mediennutzung von 13- bis 17-Jährigen

Eine bundesweite Befragung von 181 Jugendlichen zur Wahrnehmung der Ereignisse in der Ukraine zeigt, dass die meisten jungen Leute zu Beginn der Krise über das grundlegende Geschehen informiert waren. Die Erstinformationen holten sie sich vor allem über traditionelle Medien wie Fernsehen und Radio, aber auch über das Internet, Social Media, Zeitung und Apps.

Das Internationale Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen (IZI) beim Bayerischen Rundfunk befragte am 23. Februar 2022, einen Tag vor dem Angriff, und am 24. Februar 2022, dem Tag des Kriegsbeginns, Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren zu ihrem Informationsverhalten, ihrem Wissen und ihren Einschätzungen zur aktuellen Lage in der Ukraine.

„Russland greift die Ukraine an“

Neun von zehn der befragten Jugendlichen konnten den Konflikt und die Bedrohungslage wiedergeben. Nach Auffassung der Wissenschaftler war das Verständnis der Lage damit bei gut der Hälfte der Befragten eher einfach und auf den Fakt „Russland greift die Ukraine an“ begrenzt.

Interessant ist für die Forschenden auch der Fakt, dass der Beginn des Angriffs zum Zeitpunkt der Befragung nur bei der Hälfte der Befragten Thema im Schulunterricht war. Viele der Jugendlichen waren in der Informationssuche auf sich gestellt, entsprechend bedeutsam waren die Medien.

Ein Viertel bezieht Infos aus dem Internet

Die meisten haben sich laut der Studie über Fernsehen, Radio und Apps informiert. Ihre Informationen holten sich 45 Prozent der Befragten über das Fernsehen. Genannt wurden dabei insbesondere Tagesschau, aber auch Moma logo!, ZDFheute. Ein Viertel bezog seine Informationen „übers Internet“. Knapp jeder Fünfte gab an, die Infos aus dem Radio bekommen zu haben. Für die Forschenden ist damit klar, dass Erstinformation in dieser weltpolitischen Krisensituation über traditionelle Medien stattfindet.