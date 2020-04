Viele Rheinland-Pfälzer arbeiten in einem Beruf, der durch Maschinen ersetzt werden könnte.

Durch die Digitalisierung könnten viele Jobs künftig von Maschinen statt Menschen erledigt werden. Laut einer aktuellen Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung arbeiten in Rheinland-Pfalz 26,9 Prozent der Beschäftigten in einem Beruf, in dem schon heute mehr als 70 Prozent der Tätigkeiten durch digitale Technologien ersetzt werden könnten. Der bundesdeutsche Durchschnitt beträgt nach Angaben der Forscher 25,2 Prozent. Die Betroffenheit in Rheinland-Pfalz schwankt zwischen 17 Prozent für Mainz und 39,4 Prozent für Germersheim, was auch mit dem Anteil der Beschäftigten im Verarbeitenden Gewerbe zusammenhängt. Ob der Einsatz von künstlicher Intelligenz zu mehr Arbeitslosigkeit führt, ist in der Wissenschaft umstritten.