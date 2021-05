Bei Baugenehmigungen für Wohnungen setzt sich der Aufwärtstrend fort: Mit 38.204 Genehmigungen lag die Anzahl im März um 7,0 Prozent höher als im Vormonat Februar, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Der Zuwachs geht dabei vor allem auf Genehmigungen für Neubauten von Ein- und Zweifamilienhäusern zurück.

In den Zahlen des Bundesamtes sind die Baugenehmigungen für neue Gebäude und für Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden enthalten. In neu zu errichtenden Wohngebäuden wurden im März insgesamt 34.050 Wohnungen genehmigt – 6,1 Prozent mehr als im Vormonat. Die Anzahl der Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser legte dabei um 34,5 Prozent auf 12.562 zu; die der Zweifamilienhäuser um 28,9 Prozent auf 3870.

Wichtiger Indikator

Die Anzahl der Baugenehmigungen für Mehrfamilienhäuser sank hingegen um 6,2 Prozent auf 15.785. Bei Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden gab es im März mit 4154 rund 13,8 Prozent mehr Genehmigungen für Wohnungen als im Februar.

Bei den Baugenehmigungen für Wohnungen insgesamt hatte es bereits im Januar und Februar einen kräftigen Anstieg gegeben. Die Anzahl der Genehmigungen gilt als wichtiger Frühindikator zur Einschätzung der künftigen Bauaktivität – und diese wiederum erhält angesichts der Wohnungsknappheit in Ballungsgebieten Relevanz.