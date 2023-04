Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Gold müssen Anleger nicht immer direkt kaufen, man kann auch indirekt investieren.

„Ich möchte einen Teil meines Geldes in Gold anlegen, will es aber nicht zu Hause oder in einem Schließfach lagern. Kann ich auch virtuelles Gold erwerben?“