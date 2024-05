Die Gemeinde Langwieden kann ihren Haushalt für 2024 auch ohne Steuererhöhung ausgleichen. Mit einem Überschuss von 969 Euro wurde der Etat am Montagabend vom Gemeinderat einstimmig beschlossen.

Im Ergebnishaushalt sieht der Plan Einnahmen von 479.357 Euro vor und Ausgaben von 478.388 Euro. Der Finanzhaushalt weist nach Abzug der Tilgungen einen negativen Saldo von 11.162 Euro aus. Die Ortsgemeinde verfügt zum Jahresbeginn jedoch über einen positiven Kassenstand von 170.059 Euro, sodass die Tilgung von Investitionskrediten hierüber gedeckt werden kann. Neue Kredite müssen nicht aufgenommen werden. Somit seien beide Haushalte in der Planung ausgeglichen, erläuterte Ortsbürgermeisterin Hannah Havel. Neue Investitionsvorhaben sind im Haushalt 2024 nicht eingeplant.

Die größten Einnahmen sind 2024 die Steuern mit 229.574 Euro, Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind mit 95.618 Euro eingeplant, Leistungsentgelte und Kostenerstattungen mit 142.615 Euro und sonstige laufende Erträge mit 11.350 Euro. An Ausgaben sind die Umlagen der größte Brocken. Durch die Umlagensenkung der Verbandsgemeinde (VG) spart die Gemeinde Langwieden über 5000 Euro gegenüber dem Vorjahr und braucht in diesem Jahr nur 128.600 Euro an die VG zahlen. An den Kreis müssen 133.200 Euro gezahlt werden. Weiter stehen auf der Ausgabenseite Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (96.750 Euro), Personalkosten (25.840 Euro), Abschreibungen (58.900 Euro) und sonstige laufende Aufwendungen (11.660 Euro).