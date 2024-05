Die Deutsche Bahn (DB) schafft die Plastikkarte bei der Bahncard 25 und der Bahncard 50 ab. Dies stößt auf erhebliche Kritik von verschiedenen Seiten.

Die Rabattkarten mit einem Gültigkeitsbeginn ab dem 9. Juni oder später stünden „ausschließlich in digitaler Form zur Verfügung“, schrieb die DB in einer Mitteilung an Inhaber der Bahncard.

Für die Nutzung der Bahncard seien ein Kundenkonto bei bahn.de oder die Smartphone-App DB Navigator nötig, teilte die DB weiter mit. Als Ersatz werde im Zug auch ein PDF-Dokument akzeptiert – digital oder in ausgedruckter Form. Die DB verwies auf die fortschreitende Digitalisierung: So würden mittlerweile 84 Prozent aller Fernverkehrstickets digital gekauft. Außerdem sei schon jetzt die Angabe einer E-Mail-Adresse beim Kauf einer Bahncard nötig.

Die Chefin des Verbraucherzentrale Bundesverbands, Ramona Pop, übte Kritik. Die Bahn schließe Menschen ohne digitalen Zugang aus und solche, die sparsam mit ihren Daten umgehen und nicht überall ein Kundenkonto haben wollen. „Wir fordern ganz klar: Die Bahncard muss für alle verfügbar sein“, erklärte Pop. „Der ersatzweise gültige Papierausdruck muss auch für Menschen ohne digitales Kundenkonto zugänglich sein, etwa, indem es im Reisezentrum ausgehändigt wird.“

Fast 30 Verbände protestieren

Fast 30 Verbände fordern die DB auf, die Bahncard und Sparpreis-Tickets weiterhin auch analog anzubieten. In einem Offenen Brief an den DB-Vorstandsvorsitzenden Richard Lutz kritisieren Wohlfahrts-, Senioren- und Verkehrsverbände sowie die Verbraucherzentralen und Patientenorganisationen, dass mindestens drei Millionen Menschen ausgeschlossen würden.

Der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes, Ulrich Schneider, erklärte, die DB müsse Bahncards und Spartickets allen Menschen zugänglich zu machen – unabhängig davon, ob sie das Internet nutzen oder nicht.

Die Verbände verlangen in ihrem Brief, der auch an Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) gerichtet ist, einen analogen Zugang zu allen Angeboten der Bahn ohne Mehrkosten. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts in Deutschland nutzen gut 5 Prozent der Menschen im Alter zwischen 16 und 74 Jahren das Internet nicht, bei den über 80-Jährigen sind es zwei Drittel.

Weniger Bahncard-Besitzer