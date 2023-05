Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Länder auf dem südlichen Balkan wollen sich bei der Energieversorgung enger vernetzen. Ziel ist es, sich beim Erdgas aus der Abhängigkeit vom russischen Staatskonzern Gazprom zu befreien. Eine Schlüsselrolle soll der nordgriechische Hafen Alexandroupoli spielen.

So viel politische Prominenz wie an diesem Dienstag hat sich wohl noch nie in Alexandroupoli versammelt: Aus Athen kommt Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis, aus Sofia und Skopje reisen die