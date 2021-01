In den wenigen Tagen, die er noch im Weißen Haus in Washington das Sagen hat, bis am 20. Januar sein Nachfolger Joe Biden ins Amt eingeführt wird, wirft Donald Trump noch mit Sanktionen um sich. Mit Xiaomi trifft es einen Tech-Konzern, der von früheren US-Schritten sogar profitierte.

Wenige Tage vor dem Ende der Amtszeit von Präsident Trump nimmt die US-Regierung weitere chinesische Unternehmen ins Visier. Unter anderem kam der Smartphone-Anbieter Xiaomi wegen angeblicher Verbindungen zum chinesischen Militär auf eine schwarze Liste des US-Verteidigungsministeriums.

US-Investoren sollen Anteile an den neun Unternehmen, die am Donnerstag (Ortszeit) neu auf die schwarze Liste kamen, bis spätestens November abstoßen. Die Regierung von Trumps Nachfolger Joe Biden kann die Maßnahmen rückgängig machen, würde damit aber politische Angriffsfläche bieten. Trump stellte in den vier Jahren seiner Amtszeit China als größte internationale Gefahr für die USA dar. Im Wahlkampf hatte er ohne jegliche Belege behauptet, Biden sei von Peking gekauft.

Huawei darf die Google-Dienst nicht mehr auf seine Handys laden

Trumps Regierung ging gegen diverse chinesische Unternehmen vor. Am härtesten traf es Huawei. Der Netzwerk-Ausrüster und Smartphone-Anbieter verlor den Zugang zu amerikanischer Technologie – wegen des Vorwurfs, die chinesische Regierung könne ihn zur weitreichenden Kooperation zwingen. Huawei weist dies zurück. Vor den Sanktionen gegen sich setzte Huawei zum Sprung an die Weltmarktspitze beim Smartphone-Absatz an. Seit den US-Verboten können jedoch keine neuen Modelle des Herstellers mehr Google-Dienste nutzen. Diese sind extrem wichtig für Käufer im Westen. In der Folge etablierte sich zuletzt Xiaomi als Nummer drei im Weltmarkt nach Samsung und Apple – das jetzt selbst auf der schwarzen Liste des US-Verteidigungsministeriums steht.