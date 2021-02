Die meisten Rheinland-Pfälzer haben sich den Traum vom eigenen Zuhause erfüllt.

Die eigenen vier Wände sind „der wichtigste Ort der Welt“, wirbt die Bausparkasse Schwäbisch Hall. In Rheinland-Pfalz hat sich ein Großteil der Menschen den Traum vom Eigenheim erfüllt. Die Wohneigentumsquote lag 2018 nach Angaben des Statistischen Bundesamts bei 58 Prozent. Bundesweit liegt nur im Saarland der Anteil der Haushalte mit Wohneigentum noch höher. Laut den jüngsten Zensusdaten aus dem Jahr 2011 hat der Landkreis Südwestpfalz mit 71,4 Prozent den höchsten Eigentümeranteil, am niedrigsten war er in Trier mit 30,6 Prozent. 2019 gab es laut Statistischem Landesamt rund 2,03 Millionen Wohneinheiten in Rheinland-Pfalz, fünf Prozent mehr als 2011. Die meisten davon sind Ein- und Zweifamilienhäuser (62 Prozent).