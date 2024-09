Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 gastiert am vierten Spieltag beim FC Augsburg. Eine Liga tiefer steigt auf dem Betzenberg in Kaiserslautern ein Traditionsduell.

Mainz/ Kaiserslautern (dpa/lrs) - Der FSV Mainz 05 strebt in der Fußball-Bundesliga den ersten Saisonsieg an. Die Rheinhessen sind zum Auftakt des vierten Spieltags am Freitag (20.30 Uhr/ DAZN) beim FC Augsburg zu Gast. Nach zwei Remis zum Auftakt musste der FSV zuletzt beim 1:2 gegen Werder Bremen seine erste Niederlage in dieser Spielzeit hinnehmen.

Mainz-Trainer Bo Henriksen hofft, dass er wieder auf Abwehrspieler Andreas Hanche-Olsen zurückgreifen kann. Der Norweger fehlte gegen Bremen, nachdem er sich in der Länderspielwoche eine Nackenverletzung zugezogen hatte.

Für den 1. FC Kaiserslautern kommt es am Samstagabend (20.30 Uhr/Sky und Sport1) in der 2. Fußball-Bundesliga zum Traditionsduell mit dem Hamburger SV. Fraglich ist, ob bei den Pfälzern die angeschlagenen Marlon Ritter und Almamy Touré mitwirken können.