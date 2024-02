Was Häftlinge in Belarus herstellen, geht häufig in den Export. Möbel aus den Lagern haben sogar eine FSC-Zertifizierung erhalten und werden immer noch in Europa verkauft.

14 Abgeordnete des EU-Parlaments haben jetzt gemeinsam mit 33 Menschenrechtsorganisationen einen offenen Brief geschrieben. Sie fordern eine unabhängige Untersuchung darüber, wie es dazu kommen konnte, dass der Forest Stewardship Council (FSC) Wälder, Holzhandel und Möbel aus Belarus als ethisch einwandfrei und nachhaltig zertifiziert hat.

FSC ist eine internationale Non-Profit-Organisation, also kein gewinnorientiertes Unternehmen, und wurde 1993 in Folge der Beschlüsse des Umweltgipfels von Rio gegründet. Seit 1997 gibt es den FSC als gemeinnützigen Verein auch in Deutschland, Sitz ist Bonn. Das Holz von Möbeln, Spielzeugen, Büchern, Schulheften oder Bleistiften mit FSC-Siegel kommt aus Wäldern, die – in ökologischer wie sozialer Hinsicht – verantwortungsvoller bewirtschaftet werden, so der Anspruch.

Folterungen in den Gefängnissen

Diesem Anspruch wurde FSC zumindest in Belarus nicht gerecht. In dortigen Gefängnissen und Strafkolonien, wo das Holz verarbeitet wird, werden politische Gegner von Präsident Alexander Lukaschenko gefangengehalten, zum Teil sogar gefoltert, wie unter anderem Recherchen von Amnesty International belegen. Die deutsch-schweizerische Menschenrechtsorganisation Libereco hat mit ihrer britischen Schwesterorganisation Earthsight Ende 2022 publik gemacht, dass trotz unwürdiger Bedingungen und Folter in Gefängnissen und Strafkolonien, die Möbelproduktion das FSC-Zertifikat erhalten hat. Verkauft wurden die Möbel laut Libereco unter anderen bei IKEA, XXL-Lutz und die zu Lutz gehörende Poco. Zumindest diese Unternehmen stoppten nach den Enthüllungen ihre Geschäftsbeziehungen mit Minsk.

Dennoch floriere aber bis heute der Verkauf belarussischer Holzprodukte, beklagen die Menschenrechtler. Nach Angabe des Statistikdienstes Eurostat hat das Land von Januar bis November 2023 Holzmöbel im Wert von 103 Millionen Euro in die EU exportiert. Die größten Abnehmer: Polen, Deutschland und die Niederlande. Und dabei hatten zu diesem Zeitpunkt schon IKEA, XXL-Lutz und andere Branchenriesen ihre Geschäfte mit Belarus beendet. Selbst FSC hatte sich zurückgezogen, weil, so dessen offizielle Begründung, die Sicherheit des Personals vor Ort wegen des russischen Einmarsches in die Ukraine nicht mehr garantiert werden könne.

Lukaschenko profitiert zweifach

Ein Teil des Waldes in Belarus befindet sich Libereco zufolge direkt oder über Beteiligungen in Besitz von Lukaschenko und dessen Günstlingen. Der Möbelhandel spüle also nicht nur Geld in die „Kriegskasse“ gegen das eigene Volk, sondern auch auf die privaten Konten des Präsidenten, beklagen Libereco und Earthsight. Umgekehrt erhielten die Häftlinge für ihre tägliche Arbeit nur zwischen 3 US-Cent und 1,38 US-Dollar im Monat. Den Recherchen der Menschenrechtler zufolge wird zudem auch Holz in Naturschutzgebieten geschlagen, in den letzten noch existierende Urwäldern Europas.