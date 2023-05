Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Schweizer Pharma- und Diagnostika-Konzern Roche baut seinen Standort in Mannheim weiter aus und schafft 135 neue Stellen. Grund dafür ist auch die stark gestiegene Nachfrage nach neuen Testlösungen rund um das Coronavirus.

Wie der Konzern am Dienstag mitteilte, investiert Roche mehr als 206 Millionen Euro in Mannheim, wo rund 8400 Mitarbeiter beschäftigt sind. 106 Millionen Euro davon fließen in den Ausbau der Diagnostika-Produktion.