Google kennt nicht nur Straßen und Gebäude, jeder Ort in Deutschland und in vielen anderen Ländern ist durch einen Code definiert, den Google Plus Code.

Eine bestimmte Stelle auf den Uferwiesen des Neckar in Mannheim hat beispielsweise den Plus Code „FFVG+P5 Mannheim“. Jeder Code besteht aus sechs oder sieben Buchstaben und Ziffern und einem Ortsnamen oder einer Kombination aus bis zu elf Zeichen ohne Ortsnamen. Diese Kombination kennzeichnet eine Fläche von 14 mal 14 Metern. Wer nun gerade auf den Neckarwiesen in der Sonne liegt und jemandem zeigen will, wo man sich gerade befindet, dann reicht in der Smartphone-App ein Tipp auf den Standort-Punkt. Es öffnet sich ein Menü mit dem Code und dem Unterpunkt „Teilen“. Wer den Code geschickt bekommt, findet sicher den Weg, auch wenn es dort keine Straßen gibt.

Praktisch ist die Nutzung von Google Codes vor allem in naturnaher Umgebung, also an Flussufern, in Parks oder in Waldgebieten. Wer selbst noch einmal an dieselbe Stelle möchte, kann den Code auch auf dem Smartphone speichern. Kennt man einen Code, kann man den auch direkt im Suchfeld von Google Maps statt eine Straßennamens eingeben. Wer bequem die Codes von schönen Orten ohne Straßennamen finden will, kann das auch in einem Webbrowser machen. Unter plus.codes hat Google einen speziellen Kartendienst eingerichtet, mit dem man sich die Codes bestimmter Orte anzeigen lassen kann.