Die Mannheimer MVV Energie AG hat in den ersten neun Monaten ihres Geschäftsjahres (30. September) das operative Ergebnis im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 27 Prozent auf 265 Millionen Euro gesteigert. Der Umsatz erhöhte sich nach Angaben vom Freitag im gleichen Zeitraum um 14 Prozent auf 3,1 Milliarden Euro. „Unsere grünen Investitionen und Initiativen der vergangenen Jahre zahlen sich immer mehr aus“, so Vorstandschef Georg Müller in der Mitteilung. Der Kurs Richtung Klimaneutralität bestimme die Investitionen, Initiativen und Planungen in allen Bereichen des Unternehmens. Diesen Weg werde man weiter konsequent beschreiten.

Das Wetter hilft

Zum Geschäftserfolg trug auch das Wetter bei: Niedrigere Temperaturen, vor allem im April und Mai, hätten zu gestiegenem Absatz von Gas und Fernwärme geführt.