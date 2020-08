Das Mannheimer Energieunternehmen MVV sieht sich trotz Corona-Pandemie auf gutem Weg und bekräftigt seine Prognose, im laufenden Geschäftsjahr bei Umsatz und operativem Ergebnis das Niveau des Vorjahres zu erreichen.

„Wir kommen bisher gut durch diese Krise und arbeiten intensiv daran, sie auch zukünftig erfolgreich zu meistern“, sagte am Freitag der MVV-Vorstandsvorsitzende Georg Müller bei der Vorlage der Geschäftszahlen der ersten neun Monate des laufenden Geschäftsjahres 2019/20 (1. Oktober 2019 – 30. Juni 2020). Demnach ging der Umsatz in dieser Zeit leicht um 5 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro zurück, das operative Ergebnis liegt mit 208 Millionen Euro leicht über dem Vorjahresvergleichswert von 207 Millionen Euro.

Verunsicherung in den Märkten

Müller sagte weiter, die Pandemie bestimme nach wie vor die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung in wesentlichem Umfang. Auch die Energiewirtschaft bleibe direkt betroffen – sowohl beim Energieverbrauch und damit verbunden dem Energieabsatz an Kunden, als auch bei der Preisentwicklung auf den Energiemärkten. Die Ungewissheit über den weiteren Verlauf führe zu einer spürbaren Verunsicherung in den Märkten, das erschwere verlässliche Aussagen für die kommenden Monaten.

Dennoch geht die MVV weiter davon aus, dass sowohl Umsatz als auch Betriebsergebnis im laufenden Geschäftsjahr etwa das Niveau des Vorjahres erreichen. Im vergangenen Geschäftsjahr 2018/19 wies das Mannheimer Energieunternehmen ein operatives Ergebnis von 225 Millionen Euro aus und einen Umsatz von 3,7 Milliarden Euro.

Einen wesentlichen Beitrag zu der stabilen Ergebnisentwicklung leisteten laut Müller unter anderem die Inbetriebnahme des neuen Kieler Gasheizkraftwerks, das erste positive Ergebnisbeiträge liefert, und die Anbindung der thermischen Abfallverwertungsanlage in Mannheim an das regionale Fernwärmenetz.