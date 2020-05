Der Deutsche Städtetag sieht Überlegungen zur Schließung zahlreicher Standorte des Warenhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof GmbH mit großer Sorge. „Trotz aller Umwälzungen durch den Internethandel und die Folgen der Coronakrise sind die traditionsreichen Kaufhäuser dieses Handelsunternehmens wichtige Arbeitgeber und Versorgungszentren vor Ort“, so Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy. Sie zögen Menschen in Innenstädte und nutzten damit auch dem Einzelhandel in ihrem Umfeld. Die Städte seien daran interessiert, die Innenstädte attraktiv zu halten und gleichzeitig möglichst viele Arbeitsplätze zu sichern. Am Freitag waren Pläne bekanntgeworden, bis zu 80 der gut 170 Filialen des Unternehmens zu schließen. Zudem stehen rund 20 der 30 Filialen von Karstadt-Sport vor dem Aus. Bei der neu gegründeten Konzerntochter Atrys, welche die Reisebüros von Galeria betreibt, sollen 100 der 130 Reisebüros schließen.