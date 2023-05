Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Milliarden Corona-Impfstoffdosen müssen während ihres Transportes in alle Welt selbst über Tage zuverlässig gekühlt werden, damit sie am Zielort noch wirksam sind. Dazu tragen wesentlich Produkte eines Familienunternehmens in Reilingen bei Hockenheim und der BASF bei.

Die Logistikunternehmen stehen bei dem Transport der verschiedenen Corona-Impfstoffe vor mehreren Herausforderungen. Sie müssen nicht nur unterschiedliche Mengen des Vakzins transportieren