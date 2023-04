Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Ökonom Friedrich Heinemann vom Mannheimer Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung spricht über die Folgen der Corona-Krise.

Unterschiedliche Prognosen erwarten wegen der Corona-Krise einen Rückgang der Wirtschaftsleistung in Deutschland von 5, 6 oder 7 Prozent in diesem Jahr. Das klingt nicht nach viel. Die Wirtschaft würden auf das Niveau von vielleicht 2017 zurückfallen, da ging es uns ja nicht schlecht. Wo liegt also das Drama?

Wenn