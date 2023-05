Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Baumarkt-Kette Hornbach profitiert von dem durch die Corona-Krise erzwungenen Rückzug in die eigenen vier Wände: Von Anfang März bis Ende August erwirtschaftete das Unternehmen ein Ergebnis von 235 Millionen Euro, das sind 77 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Konzernumsatz stieg um 20 Prozent auf 3,1 Milliarden Euro, wie das Unternehmen aus Bornheim an der Südlichen Weinstraße am Dienstag mitteilte. Der Aktienkurs der Hornbach Holding kletterte zeitweise über 99 Euro und erreichte damit einen Rekordwert.

„Letztlich hat die allgegenwärtige Unsicherheit in Zeiten von Corona den Trend verstärkt, sich mehr auf das eigene Zuhause zu konzentrieren und es sich dort schön zu