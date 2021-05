Trotz Corona entstehen hierzulande 2020 besonders viele neue Unternehmen.

Auch im Corona-Jahr gingen in Deutschland viele Start-ups an den Start. Der Analysefirma Startupdetector zufolge wurden 2020 2857 Start-ups ins Handelsregister eingetragen, eine Steigerung von etwa 13 Prozent. Allerdings wären es ohne Corona wohl noch mehr Firmen gewesen: In den ersten drei Monaten – bis zum ersten Lockdown – wurden durchschnittlich rund 26 Prozent mehr Start-ups registriert. In Rheinland-Pfalz wuchs die Start-up-Branche mit einem Plus von 55 Prozent besonders stark. Allerdings liegen die hiesigen Neugründungen immer noch weit hinter denen in Berlin, Bayern oder Nordrhein-Westfalen. Gegründet wurde deutschlandweit vor allem in den Branchen E-Commerce, Lebensmittel, Bildung und Gaming.