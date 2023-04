Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Motorola, eine der Traditionsmarken des Smartphonegeschäfts, hat sich seit der Übernahme durch den chinesischen Lenovo-Konzern im Jahr 2014 wieder einen guten Ruf erworben. Der gilt auch für das Einsteigersegment im Bereich zwischen 100 und 150 Euro. Nur mit der Typenvielfalt macht es Motorola Kunden nicht ganz leicht. Wir helfen weiter.

Ganz frisch gibt es in den kommenden Tagen nun ein Moto E7. Das wird auf der Website von Motorola für 120 Euro in nur einer Ausstattungsvariante, aber in den Gehäusefarben Grau, Blau und Koralle