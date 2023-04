Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Drogeriemarkt-Branchenführer DM ist bislang stabil durch die Corona-Pandemie gekommen und hat seinen Expansionskurs fortgesetzt. Auf das geänderte Einkaufsverhalten hat das familiengeführte Unternehmen reagiert und Sortimente und Logistikprozesse angepasst.

Mehr als 6 Millionen Euro hat DM in die hygienegerechte Ausstattung ihrer inzwischen 2024 Märkte in Deutschland investiert. So wurden unter anderem Schutzvorrichtungen in den Kassenbereichen installiert,