Als die Mannheimer MVV vor 25 Jahren als erster kommunaler Energieversorger an die Börse ging, sorgte das für Furore in der Branche und am Wertpapiermarkt. Für die Stadt Mannheim erwies sich die riskante Entscheidung als goldrichtig.

„Ohne meine Hartnäckigkeit sähe der Haushalt der Stadt heute anders aus“, erzählt Roland Hartung. Das Wort „schlechter“ nimmt der 87-jährige frühere Vorstandsvorsitzende