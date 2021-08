Länge läuft! Diese Erkenntnis aus dem Schiffsbau hat auch in der automobilen Welt ihre Unterstützer, wobei es hier um den Luftwiderstand geht. Mit fast fünf Metern Länge bietet der 5er Touring sowohl für Passagiere als auch die Ladung feine Voraussetzungen, egal ob bei kurzen Touren oder langen Wegstrecken.

Wir wollen uns nichts vormachen: Wer mehr möchte, als mit einem beachtlichen Transportvolumen von A nach B zu kommen, und bereit ist, für diesen Anspruch eine Stange Geld auszugeben, wird zweifellos bei den sogenannten Premiumherstellern in Ingolstadt, Stuttgart und München fündig – vielleicht noch mit einem Seitenblick nach England oder Schweden. Komfort, Sicherheit und Kraft sind somit auch die Begleiter im BMW 5er Touring. Ab und zu wird einem aber in diesem rollenden Langhaus bewusst, dass auch er unüberwindlichen Hürden begegnet, wenn man auf Parkplatzsuche wieder und wieder abdrehen muss, weil fast fünf Meter eine entsprechende Lücke benötigen.

Wie fühlt man sich in dem Auto?

Auf allen Sitzen meint man, sich räkeln zu können – da kommt keinerlei Engegefühl auf. Zudem bügelt das Fahrwerk einschließlich Luftfederung mit Niveauregulierung an der Hinterachse namentlich in der Comfort-Stellung die meisten Bodenunebenheiten zuverlässig weg. Allenfalls bei hartnäckigen Asphaltproblemen strömt ein leichtes Zittern durch den Wagen. Umso erstaunlicher, dass wir bei höherem Tempo maßvolle Vibrationen an der Armaturentafel wahrnahmen. Der einwandfrei montierte Bildschirm war’s nicht.

Welchen Antrieb hat dieses Auto?

Den besorgte beim Testwagen eine sehr feine Mischung aus kraftvollem und flüsterleisem Sechszylinder-Diesel in Reihe, Achtstufen-Automatik und Allradantrieb – das Ganze garniert mit 48-Volt-Mildhybrid-Technologie, die der Bremsenergierückgewinnung und abgemilderten Verbrauchsspitzen dient. Letztere können wir nach dem hier beschriebenen Test praxisnah bestätigen: Laut WLTP-Verfahren liegt der Normverbrauch zwischen 5,8 und 6,5 Litern Diesel (151–170 g CO 2 /km). Wir notierten im Durchschnitt 6,3 Liter – erfreulich, da wir keinesfalls geschlichen sind.

Was bietet einem das Auto?

Auch wenn es keine Rekordmaße sind, in einen 430 Liter fassenden Kofferraum bekommt man über eine 68 Zentimeter hohe Ladekante alles Mögliche hinein. Klappt man die Rücklehnen der zweiten Reihe um, entsteht eine leicht nach vorn ansteigende Fläche – mit zwei Personen besetzt passen dachhoch 1,7 Kubikmeter in den 5er Touring.

Zahlungswillige Kunden haben Vergnügen beim Durchstöbern der Ausstattungslisten, denn die Auswahl der Assistenzsysteme ist enorm: von der Warnung bei Einfahrverbotsschildern über die automatische Kolonnenfolge im stockenden Verkehr bis hin zum ferngesteuerten Parken. Übrigens ist auch eine Anhängerkupplung im Programm, mit deren Hilfe man zwei Tonnen hinter sich herziehen kann.

Was fiel sonst noch auf?

Unabhängig davon, wohin die Reise führt: Interessanterweise spürt man beim äußerlich schlank wirkenden Fünfer trotz seiner hohen Durchzugskraft bei beherzten Beschleunigungsmanövern, dass der Zweitonner auch mit vielen PS kein Leichtathlet ist.

Plus und Minus

Günstiger Dieselverbrauch, laufruhiger, durchzugskräftiger Reihensechszylinder; Außenlänge grenzwertig im innerstädtischen Parklückensuchverkehr.

Autogramm

BMW 530d Touring xDrive

Typ: Edel-Kombi; Preis: 64.300 Euro; Länge: 4,96 Meter; Breite: 1,87 Meter; Höhe: 1,50 Meter; Radstand: 2,98 Meter; Leergewicht: 2000 Kilogramm; Zuladung: 685 Kilogramm; Kofferraum: 430 Liter; Sitze: fünf; Tankinhalt: 66 Liter; Motor: Diesel-Sechszylinder; Hubraum: 2993 Kubikzentimeter; Leistung: 286 PS/210 kW bei 4000 Umdrehungen pro Minute; maximales Drehmoment: 650 Newtonmeter bei 1500 U/min; Getriebe: Achtstufen-Automatik; Spitze: 250 km/h; 0 auf 100 km/h: 5,6 Sekunden; Normverbrauch (WLTP): 6,5 Liter Diesel, CO2-Ausstoß: 170 Gramm pro Kilometer, Testverbrauch: 6,3 Liter pro 100 Kilometer.