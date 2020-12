Der Ludwigshafener Chemiekonzern hat seinen Produktionsstandorts in Kankakee, Illinois, USA, verkauft. 160 Mitarbeiter in den USA sind davon betroffen, wie die BASF am Donnerstag mitteilte. Käufer ist demnach eine Tochter der US-Investmentgesellschaft One Rock Capital Partners. Der Verkauf umfasst auch die Geschäfte mit pflanzenölbasierten Sterinen und natürlichem Vitamin E sowie anionischen Tensiden und Estern aus dortiger Produktion. Der Abschluss der Transaktion wird im ersten Halbjahr 2021 erwartet. Der Kaufpreis wurde nicht genannt. Das Werk hatte die BASF 2010 mit der Übernahme des Spezialchemiekonzerns Cognis erworben. Eine Analyse habe ergeben, dass das Profil des Standorts langfristig nicht mehr zur Unternehmensstrategie passe, teilte die BASF mit. One Rock will aus dem Werk ein „starkes, eigenständiges Unternehmen“ entwickeln.