Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Börsenbarometer hatte in der vergangenen Woche den Spannungswert einer Fototapete in Grün. Der deutsche Leitindex bewegte sich leicht lethargisch meist knapp unterhalb der 16.000-Punkte-Marke. Fast alle Finanzexperten gehen davon aus, dass die US-Notenbank an diesem Mittwochabend (Ortszeit) den Leitzins nicht erhöht.

Von Daniel Gräfe

Interessanter ist die Frage, wie sie sich dabei zu künftigen Schritten positioniert. Geht es im Juli noch einmal nach oben? Aktuell liegt der US-Leitzins bei