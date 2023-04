Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wir fangen gleich mal mit zwei in Deutschland recht unbekannten Marken an: Acura und Genesis. Unter dem Namen Acura bietet Honda seit 1986 in den USA etwas edlere und teurere Autos an, inzwischen wurde das