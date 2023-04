Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Diese Nacht oder nie“ hat sich Charlotte geschworen und in der gleichnamigen Komödie von Laurent Ruquier alles darangesetzt, ihren Schwarm zu gewinnen. Für alle, die keine ausgewiesenen Fans von Isabel Varell und Heiko Ruprecht sind, war das Gastspiel der Komödie im Bayerischen Hof am Dienstag in der Landauer Festhalle ein Schlag ins Kontor.

Seit fünf Jahren schon ist die Floristin Charlotte in den smarten Valentin verliebt. Der aber sieht in ihr nur den besten Kumpel. Ein romantischer Abend inmitten ihrer Blumen, die ja bekanntlich