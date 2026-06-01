Baden-Württemberg Zwei Männer nach Messerangriff in Heilbronn in U-Haft

Polizeiabsperrung
Die Polizei war mit zahlreichen Kräften ausgerückt. (Symbolbild)

Messer, Eisenstangen, vier Verletzte: Nach einem brutalen Streit sitzen zwei Männer jetzt in U-Haft. Was hinter dem Streit steckt, bleibt vorerst ein Rätsel.

Heilbronn (dpa/lsw) - Nach einem Streit mit vier Verletzten in Heilbronn sind zwei Männer in Untersuchungshaft gekommen. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten, wird gegen die 18 und 27 Jahre alten Männer wegen versuchten Totschlags ermittelt. Sie wurden bereits am Freitag einem Haftrichter vorgeführt und dieser erließ Haftbefehl. Ihre beiden schwer verletzten Kontrahenten werden weiterhin stationär im Krankenhaus behandelt.

Bei dem Angriff mit einem Messer und Eisenstangen wurden am Donnerstagmorgen auf offener Straße alle Beteiligten im Alter von 18 bis 36 Jahren verletzt. Der 18-Jährige und der 27-Jährige wurden kurz nach der Tat in der Nähe festgenommen. Worum es bei der Auseinandersetzung ging, ist weiterhin unklar.

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