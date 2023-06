Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit Baiba Skride präsentiert das Landesjugendorchester Rheinland-Pfalz eine international gefeierte Geigerin, die für das Land auch die Schirmherrschaft für das Instrument des Jahres 2020 übernommen hat. Auf dem Programm stehen Werke von Arvo Pärt, Peteris Vasks und Pjotr Tschaikowski. Die Leitung hat der Chefdirigent der Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach, Markus Huber.

Baiba Skribe, die in Riga und Rostock studiert hat, sagt über sich, dass sie sich mit Musik ab der Wiener Klassik am wohlsten fühle. Geboren wurde sie 1981 in der lettischen Hauptstadt