Irischen Folk bringt die Sängerin Aoife Scott am Freitag, 5. November, 20 Uhr, auf Einladung des Musikantebuckls Oberotterbach ins Festspielhaus Niederhorbach. Einigen ist Aoife Scott vielleicht noch aus ihrer Zeit mit der Folkband The Outside Track bekannt. Sie ist einerseits musikalisch traditionell orientiert, andererseits, vor allem in ihren Liedtexten, aktuellen Themen auf der Spur. Ihr romantisch verklärter Song „All Along the Wild Atlantic Way“ war in Irland ein Hit und wurde von den Radiosendern rauf- und runtergespielt. Begleitet wird Scott bei ihrem Konzert von dem Gitarristen Andrew Meaney.

Karten

Tickets gibt’s im Vorverkauf zu 15 Euro per E-Mail an info@musikantebuckl.de. An der Abendkasse kosten sie 18 Euro.