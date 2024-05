Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im vergangenen Jahr machten 85 Millionen Ausländer Urlaub in Spanien, so viele wie noch nie. Protest gegen den Massentourismus gab es bereits auf den Kanaren. Nun weitet sich der Widerstand aus.

In keinem Land der Welt wehen so viele „blaue Flaggen“ wie an Spaniens Stränden. Genau 638 blaue Banner wurden dieses Jahr an Spanien vergeben – ein Rekord. Es ist eine Anerkennung für