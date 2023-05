Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was Jochen Braunstein mit dem Landauer Oratorienchor am Sonntagabend in der voll besetzten Augustinerkirche präsentierte, war passgenau zugeschnitten auf den Volkstrauertag.

Es war ein französisches Programm mit Kompositionen aus dem Dunstkreis der bedeutenden spätromantischen Schule der Kirchenmusik im Nachbarland. Zentrales Werk war das „Requiem“ von Gabriel