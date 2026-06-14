In einer Kurve verliert ein Motorradfahrer die Kontrolle und stößt wenig später mit einem Auto zusammen. Beide Fahrer müssen ins Krankenhaus.

Enzklösterle (dpa/lsw) - Ein Motorradfahrer ist bei Enzklösterle (Landkreis Calw) in den Gegenverkehr geraten und schwer verletzt worden. Der 59-Jährige kam am Samstag in einer Kurve aus ungeklärter Ursache zu Fall, wie die Polizei mitteilte. Im Gegenverkehr stieß sein Motorrad demnach mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Der 59-Jährige wurde von seinem Zweirad abgeworfen und rutschte noch etwa fünf Meter über die Straße.

Mit einem Hubschrauber wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht den Angaben nach nicht. Der 45-jährige Fahrer des Autos wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und kam ebenfalls ins Krankenhaus.