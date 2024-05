Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es ist ein großer Blumenstrauß, den der Landauer Künstler Martin Lorenz der Stadt Landau zu ihrem Jubiläum schenkt: 750 Rosen für jedes Jahr der Stadtrechte eins. An Nylonfäden baumeln sie im Schaufenster der Stadtbücherei.

Es ist ein Geburtstagsstrauß, den auch die Bürger zu binden halfen. Denn gesammelt wurden die Blumen seit Anfang des Jahres in zwei Holzkisten am Ratssal im Rathaus und in