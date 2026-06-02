In der Nacht geraten mehrere Männer in Streit. Einer erleidet schwere Verletzungen im Gesicht. Die Ermittlungen führen auf die Spur von zwei 19-Jährigen. Der Tatvorwurf ist erheblich.

Offenburg (dpa/lsw) - Nach einem eskalierten Streit ermittelt die Polizei wegen versuchten Totschlags gegen zwei 19-Jährige. Einer von ihnen soll eine Bierflasche zerbrochen und damit einem 18-Jährigen mehrfach ins Gesicht gestochen haben, teilte die Polizei mit. Zeugen zufolge soll er dabei gesagt haben, dass er sein Opfer töten wolle. Dieses kam mit erheblichen Verletzungen im Mundbereich in ein Krankenhaus.

An dem nächtlichen Streit in Offenburg (Ortenaukreis) waren den Angaben zufolge zwei Gruppen mit je drei Menschen beteiligt. Sie sollen sich untereinander gekannt haben. Der Auslöser des Streits war zunächst unklar.

Die alarmierte Polizei konnte am Einsatzort anfangs niemanden finden, wie es hieß. Beim Absuchen der Gegend seien die Beamten dann auf den Verletzten gestoßen. Ein 20-Jähriger, der zu dessen Gruppe gehören dürfte, habe leichte Schnitt- und Schürfwunden am Körper gehabt.

In der Folge kamen die Ermittler den beiden Verdächtigen auf die Spur, die der Mitteilung zufolge mit einem Mietwagen verschwunden waren. Bei Friesenheim nahmen Polizisten die 19-Jährigen fest. «Einer von ihnen musste mit Schnittwunden an der Hand in ein nahegelegenes Klinikum gebracht werden.»