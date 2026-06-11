Ein Sattelzug verunfallt auf der A8 in Schwaben. Die Folgen dürften für viele Pendlerinnen und Pendler spürbar sein.

Jettingen-Scheppach (dpa) - Nach einem Lastwagenunfall ist die Autobahn 8 in Schwaben in beide Richtungen gesperrt. Der Sattelzug liege bei Jettingen-Scheppach (Landkreis Günzburg) quer über sämtliche Fahrspuren in Richtung Stuttgart, teilte die Polizei mit. Außerdem habe das Fahrzeug die Leitplanke durchbrochen - deshalb gab es auch in Richtung München zunächst kein Durchkommen für Autofahrer.

Wie genau sich der Unfall am Nachmittag ereignete und ob Menschen verletzt wurden, konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht sagen. Rettungskräfte seien auf dem Weg zum Unfallort. Autofahrerinnen und Autofahrer müssten im Feierabendverkehr mit länger anhaltenden Problemen auf der Strecke rechnen - auch weil aus dem Lastwagen offenbar Betriebsstoffe ausliefen.