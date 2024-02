Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Südpfälzer hat es in den deutschen ESC-Vorentscheid geschafft: Unter 700 Bewerbern wurde das Elektro-Pop-Duo Galant von Paul-Aaron Wolf als einer von neun Finalisten für den Wettbewerb in Berlin nominiert. Der Schlagzeuger und Produzent kommt aus Kandel und studiert an der Mannheimer Popakademie.

„Sie ist ne Katze“ singt Wolfs 26-jährige Duopartnerin Mona Meiller ins Mikro. Die etwas unterkühlte Art ihres Gesangs und auch der Elektropop mit eingeworfenen Tönen wie aus