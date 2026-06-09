Zwei schwer verletzte Autofahrer, zweimal Totalschaden. Die Polizei ermittelt nun, warum ein Mann mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten ist.

Bad Friedrichshall (dpa/lsw) - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos im Landkreis Heilbronn sind die beiden Fahrer schwer verletzt worden. Der Unfall passierte am Abend auf der Landesstraße von Untergriesheim in Richtung Bad Friedrichshall, wie die Polizei mitteilte. Ein 43 Jahre alter Fahrer sei mit seinem Wagen nach links in den Gegenverkehr geraten. Dort stieß sein Fahrzeug mit dem entgegenkommenden Wagen eines 57-Jährigen zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, wie es hieß. Warum der 43-Jährige von seiner Fahrbahn abkam, war noch unklar.