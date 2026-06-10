Sie hat mit dem Blindenstock den Boden abgetastet – und dann zugeschlagen: Eine Frau greift in einer Stuttgarter Stadtbahn eine 21-Jährige an. Sind die Hintergründe bekannt?

Stuttgart (dpa/lsw) - Eine Frau hat in einer Stuttgarter Stadtbahn eine 21-Jährige mit einem Blindenstock geschlagen und an den Haaren gezogen. Die Unbekannte stieg am Morgen in Bahn ein und tastete dabei mit dem Stock den Boden ab, wie eine Polizeisprecherin sagte. Dabei traf sie die Beine der 21-Jährigen – und schlug anschließend dagegen. Dann zog sie der jungen Frau an den Haaren.

Als die 21-Jährige aufstand, nahm die Unbekannte ihren Sitzplatz ein. Ob die Frau tatsächlich blind ist und was sie dazu zu den Schlägen verleitet hatte, war laut der Polizeisprecherin nicht bekannt. Zeuginnen und Zeugen wurden um Hinweise gebeten.