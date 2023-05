Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Nova Club Steinfeld spielt um den Aufstieg in die Bundesliga. Trainer Alexander Heiss wohnt seit gut 25 Jahren in Steinfeld und ermöglicht, dass badische Kicker in der Regionalliga SWFV-Meister werden. Am 23. April spielen sie in der Halle in Rheinsheim gegen den FC St. Pauli.

Ein Verein aus dem südpfälzischen Steinfeld spielt mit dem FC St. Pauli um den Aufstieg in die Bundesliga? Unglaublich, aber wahr. Der Futsal Nova Club Steinfeld empfängt am 23. April (18.30