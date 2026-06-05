Auf regennasser Straße kommt ein Wagen von der Fahrbahn ab und landet in einem Graben. In dem Auto saßen fünf junge Männer. Die Polizei untersucht den Unfallhergang.

Ravensburg (dpa/lsw) - Bei einem Unfall auf verregneter Fahrbahn in der Nähe von Ravensburg sind fünf junge Männer verletzt worden, zwei davon schwer. Wie die Polizei am Abend mitteilte, kam der voll besetzte Wagen des 18-jährigen Fahrers bei Horrach in einer Linkskurve von der Straße ab, schleuderte in ein Bachbett, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Die Feuerwehr musste einen der Männer aus dem Auto befreien, hieß es weiter. Zwei der 16- bis 18-jährigen Insassen erlitten schwere Verletzungen, drei weitere, inklusive des Fahrers, wurden leicht verletzt. Lebensgefahr bestand nach Polizeiangaben bei keinem der Männer. Zur Unfallursache wird ermittelt.