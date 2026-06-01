Dreiste Masche: Als angebliche Bankmitarbeiter erbeuten drei mutmaßliche Betrüger mehrere EC-Karten, heben damit Geld ab und gehen einkaufen. Wie kam die Polizei dem Trio auf die Spur?

Würzburg/Lauda-Königshofen (dpa) - Die Polizei hat drei mutmaßliche Betrüger geschnappt, die als falsche Bankmitarbeiter getarnt in mindestens zwei Fällen in Lauda-Königshofen (Main-Tauber-Kreis) EC-Karten erbeutet haben sollen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll das Trio mit den Karten mehrfach Bargeld abgehoben und diverse Einkäufe getätigt haben. Bei einem der Abhebevorgänge sei ein 21-jähriger Tatverdächtiger am Donnerstag gefilmt worden und habe daraufhin identifiziert werden können.

Nach einer größeren Fahndung konnte die Polizei die drei mutmaßlichen Betrüger noch am selben Tag in einem Auto in Würzburg festnehmen. Aufgrund des dringenden Tatverdachts auf mehrfachen Bandenbetrug wurde das Trio im Alter von 19, 21 und 23 Jahren in Untersuchungshaft gesteckt. Insgesamt hatten die Täter etwa 2.000 Euro Bargeld abgehoben. Der Wert der getätigten Einkäufe ist bislang nicht bekannt.

Kurz vor der Festnahme kam es in Würzburg noch zu einem weiteren Betrugsversuch durch die mutmaßliche Bande mit ähnlichem Muster: Dabei habe sich eine Frau gegenüber einem 91-Jährigen am Telefon als Bankmitarbeiterin ausgegeben und ihm mitgeteilt, dass dessen Geld zu Hause nicht sicher sei. Anschließend meinte die falsche Mitarbeiterin, dass sie Kollegen vorbeischicken würde, die das Geld zur Bank bringen könnten. Der 91-Jährige habe den Betrugsversuch jedoch durchschaut und kein Geld ausgehändigt, hieß es. Die Polizei sucht nun nach möglichen weiteren Betrugsopfern des Trios.